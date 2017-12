Het voorstel dat Prins Harry en Meghan niet meteen zagen aankomen: "PS, als je nog een getuige zoekt..." Redactie

Bron: Daily Mail 0 Photonews . Time-out Na de voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft prins Harry alweer een wereldster mogen interviewen. Harry voelde niemand minder dan bokskampioen Anthony Joshua aan de tand voor het BBC Radio 4-programma Today. En dat interview leverde De Britse royal zelfs een opvallend voorstel op, want Joshua gaf aan dat hij best Harry's getuige wil zijn op diens veelbesproken huwelijk met Meghan Markle.

Harry en Joshua hadden het vooral over de carrière van de wereldkampioen bij de zwaargewichten. "Winnen is het makkelijke deel. Kampioen worden en die verantwoordelijkheid dragen, is een pak lastiger", zei Joshua onder meer. En na het interview trok hij op Instagram dus zijn stoute schoenen aan. "Gefeliciteerd met alles wat je dit jaar bereikt hebt! PS, als je een getuige zoekt..."

Prins Harry (33) en de Amerikaanse actrice Meghan Markle (36) stappen op 19 mei volgend jaar in het huwelijksbootje, zo deelde Kensington Palace vrijdag mee. Het feest vindt plaats in het kasteel van Windsor ten westen van Londen. Het stel zal elkaar daar in de St.-George's kapel het ja-woord geven.

Back to work this morning! Congrats on everything this year & no pressure on the R4 guest edit! 😉 P.s. Need a best man? 🤷🏾‍♂😅👑 Een foto die is geplaatst door null (@anthony_joshua) op 27 dec 2017 om 11:44 CET

