Het verhaal achter de foto waardoor een toen 17-jarige polsstokspringster nu een miljoen zoekresultaten op Google heeft

11u45 33 rv De foto die het leven van Allison Stokke een compleet andere wending gaf. Time-out We schrijven 2007. Op de Amerikaanse jongerenblog 'With Leather', populair bij de jongens, verschijnt een foto van een toen 17-jarige polstokspringster. Wachtend op haar beurt om in actie te komen. Een onschuldig beeld, lijkt het. Maar vanaf toen zou de wereld van Allison Stokke er niet langer dezelfde uitzien. En die werd er lang niet mooier op.

Allison Rebecca Stokke werd geboren in Californië op 22 maart 1989. Haar ouders Cindy en Allen hadden ook een oudere zoon David, die een goeie turner zou worden. Allison probeert het net als David aanvankelijk op de turnmat, maar zou snel overschakelen naar het polsstokspringen. Daar bleek ze immers echt talent voor te hebben. In de middelbare school groeide haar passie voor de sport en op haar vijftiende werd ze Amerikaans kampioene in haar leeftijdscategorie, met een straf record. In haar laatste schooljaar won ze haast elke competitie waaraan ze deelnam en werd ze al achtste bij een Amerikaanse trial voor juniores.

Tot haar succes overschaduwd werd door die ene foto. Boven de foto stond een wat misleidende titel die niets te maken had met de sport, maar vooral met haar looks. De fotograaf dreigde zelfs met een rechtszaak tegen de eigenaar van de blog, maar de schade was al aangericht. De foto ging viraal, Allison werd de nieuwste internetsensatie. Er kwam een website met louter foto's van haar die snel erg populair werd, terwijl die beelden ook de ronde deden op de sociale media. Goed voor duizenden fans. Stokke was niet langer polsstokspringster, wel 'internet crush'.

Haar populariteit reikte al snel tot ver buiten Amerika, zeker nadat er ook artikels over haar verschenen in The New York Times en The Washington Post. In Australië was ze het onderwerp in een populaire ochtendtalkshow en ook in Europa maakte haar verhaal opmars. Stokke trachtte samen met haar entourage de situatie te controleren, maar de kracht van het world wibe web was veel te groot. De tiener kreeg honderden telefoontjes, e-mails met vragen voor interviews, maar vooral fotoshoots. Allison voelde zich gestalkt - het sein voor haar vader, een advocaat, om in actie te treden. Hij ging actief op zoek naar de stalkers en naar zij die haar in de vele comments beledigden, in de hoop hen te kunnen aanklagen. Een hopeloze missie.

Er werd dan maar beslist een interview met Allison op YouTube te zetten. Eentje waarin ze het louter had over de sport, met tips voor de perfecte polsstoksprong. De video ging snel over de 100.000 views, maar in de commentaren ging het toch weer louter over haar uiterlijk. Ook CBS besloot Stokke te helpen. Het televisiestation maakte een educatieve reportage rond haar, over hoe snel je als jongere een publiek persoon kan worden op basis van de verkeerde reden en waarbij er gewezen werd op de gevaren.

Allison had het ondertussen zelf niet makkelijk. Op elke wedstrijd waaraan ze deelnam was ze de -ongewilde- ster. Iets waar ze het mentaal bijzonder moeilijk mee had, bekende ze achteraf. "Ik was niet eens de beste Amerikaanse polsstokspringster, maar toch ging alle aandacht naar mij. Ik begreep dat niet. Er waren toch nog andere knappe en getalenteerde atleten? Of waarom kregen knappe mannen geen aandacht?"

Wie Allison Stokke googelt, krijgt meer dan een miljoen resultaten te zien. Die niet over haar resultaten als atlete gaan, wel over haar looks. Maar ze zette door, zowel met haar studies als met de sport. Op sociale media bleef ze zelf lang erg low profile. Ze richtte zich op haar toegang tot de University of California, Berkeley, waar ze lid werd van het 'Golden Bears'-atletiekteam. Ze behaalde een master in sociologie en bleef ook hard trainen, al waren de resultaten iets minder spectaculair. Podiumplaatsen werden eerder top tiens.

Nadat ze afgestudeerd was, besloot ze alles op het polsstokspringen te zetten. Meer dan ooit haar passie. Ze zette haar persoonlijk record neer, dat nu nog altijd staat. Ze zou deelnemen aan de Olympische Spelen van 2012 in Londen, maar dat liep mis. De concurrentie in Amerika was moordend en ze raakte net niet over de minimumhoogte. Ze bleef nog enkele jaren verder sporten, al ging ze nu wel steeds meer in op aanvragen voor promo- en modellenwerk. Wat wil je, met de allergrootste (sport)merken die smeekten met haar in zee te gaan. Voor Nike, Athleta en Uniqlo ging ze overstag, terwijl ze ook een van de gezichten werd van GoPro waarvoor ze originele video's met slow-motion shots uit het polsstokspringen opnam.

Op liefdesvlak bleef het lang stil, tot ze begin dit jaar samen gespot werd met Rickie Fowler. Een bekende en getalenteerde professionele golfer die net als haar nu 28 is. En opvallend: een kerel die net als haar ook (even) een internetsensatie was. Nadat hij met Amerika de Ryder Cup had gewonnen, was hij in de winnende groepsfoto de enige die niet gekust werd door zijn partner. En of Fowler dat grappig vond. Stokke vergezelt haar lief nu geregeld tijdens toernooien. Ook al kon ze haar opnieuw niet kwalificeren voor de Spelen van vorig jaar in Rio, ze traint nog altijd als polsstokspringster en heeft ook een nieuwe coach uit Phoenix onder de arm genomen.

Toen ze onlangs nog eens geconfronteerd werd met de foto, sprak ze: "Het voelt aan alsof de Allison op die foto en ik twee verschillende mensen zijn. Dat beeld is een leven op zich gaan leiden, alsof het mijn alter-ego is. Eentje dat me soms positieve krachten geeft, maar die ik geregeld ook negeer. Natuurlijk voelde ik me soms geflatteerd door die aandacht. Maar ik was er toch vooral dikwijls hard door aangedaan." En haar mailbox zit nog steeds overvol. Met vriendelijke post, maar soms ook veel minder vriendelijke.

