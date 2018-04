Het summum van clubliefde: Flamengo-fan laat shirt over hele bovenlijf tatoeëren Hans Op de Beeck

29 april 2018

19u01 41 Time-out Maurício dos Anjos is geen gewone fan van Flamengo. In plaats van een sjaal of shirt te dragen, of een magneet van het clubembleem op de frigo te plakken, heeft de 33-jarige Braziliaan het design van het clubshirt van 2015 over zijn hele bovenlijf laten tatoeëren.

Daar kroop over een heel jaar gespreid 90 uur tattoowerk in, goed voor 32 sessies. Gelukkig liet hij de shirtsponsor toch achterwege. "Ik wou als kind al een tatoeage van Flamengo," aldus dos Anjos. "Ik heb al een gier (de clubmascotte, nvdr) met het logo op mijn biceps. Ik dacht een tijdje na over dit ontwerp, maar vreesde aanvankelijk dat het te duur was. Zo'n 3.000 euro, had ik berekend. Daarom ging ik aanvankelijk voor iets kleiner dat alleen mijn schouder en borst zou bedekken. Dat kostte me 165 euro. Maar toen we het ontwerp bespraken, zei de inktartiest dat hij me zonder meerkost het hele shirt wou zetten. De aandacht die de tatoeage zou genereren, ging goeie reclame zijn voor hem." Dat is alvast een feit.

Dos Anjos is een getrouwd man en heeft drie kinderen. Een tattoo gerelateerd aan zijn oudste dochter stond al op zijn rug, maar die is dus niet meer zichtbaar. "Die moet ik toch maar elders opnieuw laten zetten." Hij geeft ook toe dat hij soms nog altijd een shirt van de club draagt -hopelijk toch niet dat van 2015- maar nu geregeld in 'bloot' bovenlijf rondloopt. En of hij nog meer in petto heeft? "Misschien nog iets van Flamengo op mijn been of arm. Maar niets groot meer. (lacht) Nee, het broekje of de kousen ga ik zo laten." Eerder deze week liet dos Anjos zijn tattoo ook 'tekenen' door clublegende Zico (zie video hieronder).