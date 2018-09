Het moment waarop ex-NBA-ster met zijn vrouw naast zich op de sofa toegeeft dat hij meer dan 50 affaires heeft gehad TLB

11 september 2018

07u00

Bron: TotalProSports 0

De passage van de voormalige basketbalspeler Jason Maxiell (35) in het Amerikaanse programma 'Fix My Life' is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Maxiell gaf in een gesprek met Iyanla Vanzant, en vooral terwijl zijn vrouw Brandi naast hem op de sofa zat, toe dat hij tijdens zijn huwelijk meer dan vijftig affaires heeft gehad.

Brandi wist dat haar man behalve in basketbal ook bedreven was in het rijden van een scheve schaats. "Ik dénk dat hij acht affaires heeft gehad", gaf de vrouw moedig toe. Maar de realiteit blies haar van haar sokken. "Ik heb in werkelijkheid meer dan vijftig affaires gehad", bekende Maxiell, waarna zijn eega uit de kamer stormde. "Dit is walgelijk", foeterde ze nog.

Dat de voormalige forward van onder meer Detroit Pistons en Orlando Magic ook nog toegaf dat hij tot dusver met 341 verschillende dames het bed heeft gedeeld, zal ook niet echt geholpen hebben...