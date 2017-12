Het moment waarop de nummer 2 van de recentste Tour zijn tenen moet uitkuisen om kerel met pet en rugzak te volgen Redactie

Dat het in Colombia bulkt van het wielertalent, is al lang geen geheim meer. Nairo Quintana, Fernando Gaviria of Rigoberto Uran: allemaal toonden ze de afgelopen jaren wat ze in hun mars hebben. Maar niet al het talent vindt duidelijk zijn weg tot het profpeloton, zo bewees Uran op Twitter. De nummer twee van de meest recente Tour de France deelde immers een filmpje waarin te zien is hoe hij toch wel wat moeite moet doen om een kerel te volgen die gewoon in vrijetijdskleding en met een pet op zijn hoofd een bergje naar boven rijdt. Van veel stress voor het aankomende wielerseizoen is bij Uran duidelijk nog geen sprake...

Mijos una muestra del talento que tenemos que Colombia. pic.twitter.com/1ru7NXLYEg — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) 22 december 2017