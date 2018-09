Het moment dat kapitein van Spartak Moskou in sauna "betrapt wordt met prostituee" door woedende ex-vrouw ODBS

26 september 2018

Gênant moment voor Denis Glushakov, de 31-jarige kapitein van Spartak Moskou. Van de middenvelder doet een filmpje de ronde waarin te zien is hoe hij 'betrapt' wordt met een andere vrouw in de sauna door zijn vrouw Daria Glushakova (27). De voetballer probeert met alleen een handdoek rond zich de gsm van zijn sinds kort ex-vrouw nog af te pakken - tevergeefs. Volgens Daria, die met de gewezen Russische international twee dochtertjes Lera en Sasha heeft, bevond Denis zich met een prostituee in de sauna. Ze claimt haar ex-man, met wie ze in een vechtscheiding verwikkeld is, op heterdaad betrapt te hebben. "Ze hadden het duidelijk gezellig samen. Er was wijn, een waterpijp en fruit. Zij zat naakt op zijn schoot." Niet veel later hoor je Daria in het filmpje roepen dat de vrouw, die op het moment van het filmen al verdwenen was, zijn minnares is.

Het filmpje werd opgenomen enkele dagen voor de clash van Spartak met Dynamo Moskou op 25 augustus. Spartak, waar ook Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) en Samuel Gigot (ex-AA Gent) actief zijn, won die derby met 2-1. Glushakov ontkent dat de vrouw met wie hij in de sauna zat een prostituee is -volgens zijn advocaat ging het om een jeugdvriendin- en stelt dat hij al maanden uit elkaar was met Daria, die volgens hem ontrouw zou zijn geweest. In een reactie zegt Daria dat hij zo zijn ontrouw tracht te maskeren. "Ik weet niet wie die video op het internet heeft gezet, maar dat Denis er andere vrouwen op nahield wist en weet iedereen. We waren jarenlang een gelukkig gezin, tot Denis gestopt is met de goeie echtgenoot, vader en man te zijn waarvan ik ooit heb gehouden", aldus Daria, die er nog fijntjes op wees dat er foto's van hen als koppel zijn op de dag van de recente WK-openingsceremonie in Moskou. Genoeg voer alvast voor de vrederechter in Moskou.