Het moet niet gekker worden: Bolt test speciale 'ruimtechampagne' en tart al sprintend de wetten van de zwaartekracht YP

13 september 2018

09u07 0

Usain Bolt mag de spikes wel al eventjes hebben opgeborgen, toch zit de Jamaicaanse sprintlegende (32) werkelijk geen seconde stil. De voorbije weken kwam hij vooral in het nieuws omdat hij bij de Central Coast Mariners zijn kans wil gaan als profvoetballer, maar zijn activiteiten in Australië moeten dezer dagen eventjes wijken voor andere verplichtingen. Zo is de achtvoudige olympische kampioen ook het gezicht van het Franse champagnehuis Mumm en gisteren werd hij in Reims verwacht voor een niet alledaags promo-event van zijn sponsor.

Zo mocht Bolt ter ere van de lancering van de Mumm Grand Cordon Stellar mee aan boord op een paraboolvlucht boven Frankrijk. Door het traject dat het vliegtuig aflegt heerst er tijdens zo'n vlucht op een bepaald moment gewichteloosheid en toen achtte de Jamaicaan zijn moment gekomen: hij maakte enkele gekke sprongen en nam het zelfs in een onvervalst sprintje op tegen de Franse astronaut Jean-Francois Clervoy en tegen Octave de Gaulle, de man die de speciale fles 'ruimtechampagne' ontwierp.