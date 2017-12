Het is te gek voor woorden hoeveel duiten Ronaldo opstrijkt per reclamepost op Instagram Glenn Van Snick

11u55

Bron: Goal.com 0 Photonews en Instagram Cristiano Ronaldo. Time-out Ook wanneer Cristiano Ronaldo niet over de grasmat dartelt, verdient hij goed zijn boterham. Naast zijn duizelingwekkend loon van 415.000 euro per week bij Real Madrid strijkt hij volgens een studie van HopperHQ immers nog eens 350.000 euro op per product of merk dat hij via een post op zijn Instagram-account in de kijker zet.

Met 116 miljoen volgers op Instagram én een der grootste voetballers ooit op deze planeet, hoeft het niet te verbazen dat heel wat bedrijven of merken een flinke som over hebben om hun product door Cristiano Ronaldo te laten promoten. Maar dat hij per reclamepost op Instagram bijna evenveel verdient als het bedrag dat hij per week bij Real Madrid - 415.000 euro - opstrijkt, doet toch vele monden openvallen. Zo blijkt uit een onderzoek van HopperHQ, een bedrijf dat organisaties en celebrity's helpt om hun volgers optimaal te bereiken.

Met 350.000 euro per gesponsord product of merk prijkt hij op een derde plaats in het klassement van beroemdheden. Enkel zangeres Selena Gomes (480.000 euro) en tv-persoonlijkheid Kim Kardashian (436.000 euro) doen beter. LeBron James is de enige andere sporter in de top tien, hij krijgt 105.000 euro per reclamepost.

EPA

CLEAR Men: World’s #1 Men Shampoo ☝🏼 Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 03 nov 2017 om 13:30 CET

Building mega projects with the world latest green steel.. this is what I call real innovation. @ahmedabohashima @egyptiansteel #A_New_Generation_Of _Steel. Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 06 nov 2017 om 18:59 CET

Shoot like a pro with nubia Z17. Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 09 jul 2017 om 19:24 CEST

Being healthy is a lifestyle. It’s not just about training; what you put into your body to perform at your peak is key 🔑 #TrueToYourStory #sponsored @herbalife Een foto die is geplaatst door Cristiano Ronaldo (@cristiano) op 06 jul 2017 om 19:32 CEST