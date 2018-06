Het is eens iets anders: Britten doen op vintage fietsen gooi naar bizar wereldrecord uit 1866 (!) maar stranden op zucht van triomf Redactie

17 juni 2018

09u27

Bron: VTM NIEUWS 4 Time-out Vrijdag werd in het zuiden van Londen een wel erg speciale wielerwedstrijd gereden. De Brit Mark Beaumont kroop er op een oude, vintage fietste in een poging om het wereldrecord uit 1866 te verbreken. Daarvoor moest hij in één uur tijd maar liefst 35,54 kilometer afleggen op zo'n speciale fiets, ofwel de Penny Farthing.

Dat doel werd niet bereikt, al was het bijzonder nipt. De Brit moest nog maar 270 meter afleggen. Hij strandde op 35,27 kilometer. Daarmee brak hij wél het Engelse record dat al 127 jaar oud is: dat lag op 33,96 kilometer per uur.

Beaumont werd tijdens zijn recordpoging gesteund door acht andere wielrenners, die met hem meereden. Het is trouwens niet de eerste keer dat de Brit zo’n grote uitdagingen uitgaat. Vorig jaar reed bij rond de wereld in slechts 78 dagen, veertien uur en veertig minuten. Het ging over een afstand van ongeveer 29.000 kilometer.