Het is al uit tussen mama Neymar (53) en haar toyboy (22) nadat zijn verdacht verleden aan het licht kwam ODBS

24 april 2020

06u03 0 Time Out Nauwelijks enkele weken nadat Nadine Goncalves, de moeder van Neymar, een relatie begon met het 31 jaar jongere model Tiago, is het al uit tussen de twee. Onder druk van de familie stuurde mama Neymar de jongen wandelen. In de Braziliaanse pers verscheen al snel dat hij er in het verleden vele verhoudingen met mannen op nahield en dat hij wel erg hard zijn best deed om vooral in de buurt van Neymar te vertoeven.

“Het onverklaarbare is niet uit te leggen, maar beleef je.” Met dat onderschrift onder een foto van hun tweetjes, kondigde Nadine Goncalves haar 1,6 miljoen Instagramvolgers in het paasweekend haar relatie aan met Tiago Ramos. En of Neymar en zijn zo mogelijk nog excentriekere zus Rafaella -aanvankelijk- blij waren met het nieuwe liefdesgeluk van hun moeder. “Wees blij mama, hou van jou”, was de reactie van de PSG-ster.

Blijkt toch dat Tiago, naast model ook een notoir gamefanaat, er vooral veel voor over had om dicht bij zijn grote idool Neymar te zijn. Zo schrijft de gespecialiseerde pers in Brazilië dat de kerel al eerder iets had met Neymars persoonlijke kok, Mauro. En dat Tiago, die zijn liefde voor Neymar nooit onder stoelen of banken heeft gestoken, er ook alles aan deed om erbij te zijn op het feestje dat Neymar begin februari in Parijs had gegeven voor zijn 28ste verjaardag. Tiago werd aanvankelijk door de security de toegang tot het feest ontzegd, zij het niet dat Nadine hem toch binnenliet. De dag erop bedankte Tiago haar daarvoor en zo kwam van het een het ander.

Tiago voorzag alvast dat zijn pad en dat van Neymar elkaar zouden vinden. Zo luidde een bericht van de jongen aan Neymar in 2017 als volgt: “Neymar, jij bent fantastisch. Ik kan niet onder woorden brengen wat het betekent fan van iemand als jij te zijn. Als ik je zie spelen, doet mij dat telkens iets. Op een dag hoop ik dat we samen deze boodschap kunnen lezen, dat we samen kunnen gamen en dat ik als een broer voor jou kan zijn. Ik weet dat ik je op een dag zal ontmoeten, want ik ben niet iemand die makkelijk opgeeft.” Drie jaar later was hij dus niet even de broer van Neymar, maar wel zijn stiefvader.

Maar dat liedje duurde dus niet lang nadat de media al snel in het verleden van Tiago groeven. Zo blijkt hij samen te zijn geweest met onder andere een bekende Braziliaanse acteur, een criminele zakenman die hij liet staan voor een andere man en een komiek, Carlinhos Maia. Waarna Neymars mama besloot afstand te nemen van Tiago en hij de deur gewezen werd. Tiago vertoeft nu opnieuw bij zijn moeder en zus, zo leert zijn recentste Instagramvideo (zie hieronder).

De moeder van Neymar scheidde in 2016 na een huwelijk van 25 jaar met Wagner Ribeiro, niet alleen de papa van Neymar maar ook (een van zijn meerdere) makelaar(s).

Lees ook: Onze chef voetbal over Neymar: “Niemand in zijn entourage of bij PSG die hem bij zinnen kan brengen” (+)

Lees ook: De belofte die Barcelona deed aan Neymar om te vermijden dat hij naar Real Madrid zou verkassen

Lees ook: Naast resem modellen mocht er ook journalist binnen op feestje Neymar en hij lachte vooral met laarzen van Depay van 1.650 euro