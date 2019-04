Hét interview van de Ronde? Daar zorgde deze prettig gestoorde dame voor JH en TLB

08 april 2019

12u41

Bron: Flanders Classics 5 Ronde van Vlaanderen De gelukkigste vrouw ter wereld was gisteren niet winnares Marta Bastianelli, daarvoor moesten we bij de Cecilie Uttrup Ludwig zijn. De Deense werd gisteren derde in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en daar was ze meer dan tevreden mee: “Ik ben een blije, dode vis”.

De 23-jarige Cecilie Uttrup Ludwig stond gisteren al voor de zesde keer aan de start van de Ronde, toch was ze nog altijd in de zevende hemel over ‘Vlaanderens Mooiste’. “Deze wedstrijd is zo cool.” De renster van Bigla Pro Cycling kon met haar geluk geen blijf toen ze over het verloop van de wedstrijd en het enthousiasme van de vele supporters sprak: “Het was zo cool, je kon de energie van de vele mensen langs de kant zo voelen”. Ook al was ze naar eigen zeggen een ‘dode vis’ op het einde van de wedstrijd, had ze nog genoeg energie over voor een spetterend interview.

Ludwig was niet aan haar proefstuk toe. Vorige zomer kon ze haar emoties niet de baas nadat ze compleet uitgeput vierde werd in La Course. Oordeelt u vooral zelf, maar de Deense krijgt niet voor niets de titel van ‘Koningin van de Sportinterviews’ toebedeeld.