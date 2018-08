Het internet staart zich suf: kwam er knip- en plakwerk te pas aan dit stukje magie van Messi of is 'de Vlo' écht buitenaards? TLB

17 augustus 2018

20u25

Bron: AdidasFootball 11

Lionel Messi en een voetbal: een betere combinatie valt niet meteen te bedenken. Dat blijkt andermaal in een video die Messi's sponsor Adidas vandaag de wereld instuurde. In het filmpje is te zien hoe de 31-jarige Argentijnse aanvoerder van FC Barcelona een journalist poort die aan de andere kant van het veld staat. Met zijn magistrale linker geeft Messi het leer het nodige effect mee, waarna de bal keurig tussen de benen van de reporter in kwestie rolt.

Met het trucje zorgt 'de Vlo' wel voor een dilemma op de sociaalnetwerksites: de één denkt dat er knip- en plakwerk te pas kwam aan de video, terwijl anderen niet twijfelen aan de geloofwaardigheid van het filmpje. Omdat het Messi betreft, behoren wij eerder tot die laatste categorie.

Wait for it. 👀 #HereToCreate - @leomessi #Football #Soccer #adidasFootball Een foto die is geplaatst door null (@adidasfootball) op 17 aug 2018 om 19:05 CEST