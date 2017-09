Het hart op de juiste plaats: Voetbalsterren schenken 1% van loon aan goed doel (en sporen collega's aan hetzelfde te doen) GVS

15u13 0 Sono molto felice di annunciarvi che ho deciso di aderire al progetto sociale #CommonGoal @juanmata8 @matshummels @alexmorgan13 @mPinoe pic.twitter.com/5o47LOP8ua — Giorgio Chiellini (@chiellini) 29 september 2017 Time-out Vorige maand lanceerde Juan Mata het project "Common Goal", een initiatief waarmee voetballers een deel van hun loon aan een voetbalgerelateerde liefdadigheidsorganisatie schenken. De middenvelder van Manchester United gaf het goede voorbeeld en riep vervolgens zijn collega's op om massaal mee te doen. Mét succes, zo blijkt. Mats Hummels, Megan Rapinoe en Alex Morgan lieten hun goed hart al zien, en nu springt ook Juventus-ster Giorgio Chiellini op de kar.

"Ik leid dit initiatief, maar ik wil dit niet alleen doen", vertelde Juan Mata enkele weken geleden toen hij zich met volle overgave achter het liefdadigheidsproject schaarde. De Spanjaard doneerde één percent van zijn salaris aan een goed doel, verbonden met voetbal. "Want samen kunnen we voor verandering zorgen op basis van gedeelde waarden die voor altijd in de voetbalindustrie voelbaar zullen zijn. Ik vraag mijn collega-professionals dan ook om mee te doen", was de niet te misverstane boodschap van Mata.

Een oproep die niet in dovemansoren viel. Bayern-verdediger Mats Hummels en wereldkampioenen bij de vrouwen Megan Rapinoe en Alex Morgan sloten zich eerder al aan bij het project, en nu besloot ook Giorgio Chiellini om een deel van zijn loon aan "Common Goal" te schenken. In een videoboodschap geeft de Italiaan meer uitleg.



"Ik ben trots de eerste Italiaan te zijn die deelneemt aan het project. Alleen kunnen we het verschil niet maken, maar samen kunnen we grote dingen realiseren", geeft Chiellini meer duiding. "Ik hoop dat tal van sportmensen mij kunnen helpen bij dit initiatief. Allen samen voor een nieuw concept van sociale verantwoordelijkheid", aldus Chiellini.



Bij "Common Goal" - dat wil investeren in 120 liefdadigheidsacties in 60 verschillende landen - hopen ze dat de deelname van de Juventusvedette nog meer voetballers zal aansporen om hun steentje bij te dragen aan het project.

