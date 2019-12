Het hart op de juiste plaats: De Bruyne en Lukaku maken kinderen in nood blij met opvallende kerstactie DMM

23 december 2019

14u48 0 Time-out ‘Kicks for Kids.’ De feestdagen zijn in aantocht en dan wordt er ook aan de medemens gedacht. Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku spreken daarbij hun innerlijke kerstman aan voor Roc Nation Sports. De twee Rode Duivels delen voor een speciale actie schoenen uit aan hulpbehoevende kinderen in regionale ziekenhuizen.

Roc Nation, de Amerikaanse marketing-gigant die de commerciële belangen van enkele Rode Duivels behartigt, wil deze maand iets teruggeven aan de mensen. Het entertainmentbedrijf - dat door rapper Jay-Z werd opgericht - zet daarbij z’n sterren in voor het goede doel. Met ‘Kicks for Kids’ krijgt elke sportvedette de kans om 30 paar schoenen van het Duitse merk ‘Snipes’ weg te schenken aan lokale organisaties die zich inzetten in de jeugdzorg.

En het zijn niet de minsten die hulpbehoevende kinderen een bezoekje brengen met een gloednieuw paar sneakers. Onder meer Jerome Boateng (Bayern München), Eric Bailly (Manchester United) en onze Rode Duivels Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku zetten zich in voor het goede doel. De Bruyne deed het al in een jeugdziekenhuis in Manchester. De Rode Duivel werd er vergezeld door zijn vrouw Michelle.

“In december gaat het er om mensen te doen lachen en geen glimlach was groter dan die van ikzelf en mijn vrouw bij ons bezoek aan de kinderen van Wythenshawe Hospital”, vertelde De Bruyne.” Het ziekenhuis in Manchester is gespecialiseerd in kanker- en cardiologische behandelingen voor kinderen. “Het verzorgende personeel levert hier fantastisch werk. Het was een dankbaar en blij moment voor ons om sommige patiënten en hun families te mogen bezoeken”, aldus De Bruyne.

De filosofie achter ‘Kicks for Kids’ is om kinderen in zorginstellingen een paar schoenen te geven voor de feestdagen. Roc Nation voelde die nood zelf vanuit verschillende organisaties komen in deze periode. Romelu Lukaku doet komende maand in navolging van De Bruyne hetzelfde.

Al gooit de recordspits van de Rode Duivels het wel over een iets andere boeg. Lukaku nodigt 30 kinderen die verzorgd worden in de Alberto della Vita-kliniek uit om een match van Inter bij te wonen in januari. Daar zal hij de kinderen na de match in hoogsteigen persoon hun sneakers bezorgen.