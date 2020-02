Het hart op de juiste plaats: 5 jaar geleden stuurde John Terry foto naar zieke fan, nu antwoordt die met pakkende brief en biljet van 10 pond GVS

02 februari 2020

14u07 2 Time-out Een mooi verhaal van over Het Kanaal. In 2015 stuurde John Terry - goed voor 78 caps bij de Engelse nationale ploeg - als hart onder de riem een gesigneerde foto en enkele bemoedigende woorden naar John Beard, een fan die tegen kanker vocht. Vijf jaar later krijgt de inmiddels assistent-coach van Aston Villa een brief terug. “Je kan niet geloven hoe een boost ik kreeg wanneer ik jouw woorden las”, schrijft de inmiddels genezen supporter. Mét een briefje van 10 pond . “Om een pint te gaan drinken.”

John Terry - toen nog speler bij Chelsea - ving in 2015 op dat John Beard vocht tegen kanker. De toenmalige Engelse international stuurde een gesigneerde foto en een brief met enkele bemoedigende woorden op. Vijf jaar later krijgt de inmiddels assistent-coach van Aston Villa nu een antwoord van die fan. Beard lijkt de strijd tegen de ziekte te hebben gewonnen, zo laat hij weten in een emotionele brief.

“Ik schrijf je deze brief omdat ik onlangs heb vernomen dat ik geen verdere behandeling meer nodig heb”, opent Beard zijn verhaal. “Hopelijk geraak ik er. Meneer Terry. Toen ik jouw foto ontving, ging het bijzonder slecht met mij. Ik was vijf stone (zo’n 32 kilogram, red.) verloren en zat in het midden van chemotherapie en radiotherapie. Ik kan niet omschrijven welke boost ik kreeg toen ik jouw brief ontving. Voor mezelf, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik zal je waarschijnlijk nooit persoonlijk kunnen ontmoeten, je hand kunnen schudden, jou een knuffel kunnen geven en het beste van allemaal: jou kunnen trakteren op een biertje. Daarom een tientje in de enveloppe zodat je zelf een pintje kan kopen. Alsjeblieft, accepteer het. Dat ik jou op een pintje kan trakteren terwijl je zoveel voor mij hebt gedaan - iets wat ik nooit zal vergeten, zou mij en mijn familie veel deugd doen. Jouw foto en jouw brief hangen mooi op in de muur van de hal”, luidt het verder.

Terry zelf postte de brief op Instagram. “Hij zat in een diepe put. Ik stuurde hem een gesigneerde foto en enkele woorden van steun in zijn herstel. Vandaag kreeg ik deze brief toegestuurd van John, wat absoluut mijn dag heeft gemaakt. Voetbal en de sportwereld kunnen zo krachtig zijn. Ik doneer je 10 pond aan Make-A-Wish UK.”

Op sociale media wordt het gevaar van Terry op luid gejuich onthaald.