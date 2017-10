Het gaat City-ster Agüero dezer dagen blijkbaar helemaal niet voor de wind YP

Sergio Agüero heeft al betere periodes gekend. Vrijdag raakte de 29-jarige Argentijn in Amsterdam nog betrokken bij een ongeval met een taxi waarin hij twee ribben brak en blijkbaar is dat niet de enige tegenslag die de steraanvaller van Manchester City en de Argentijnse nationale ploeg recent te verduren kreeg. Zo is hij naar verluidt niet langer samen met Karina Tejeda, de vrouw waarmee hij vier jaar lang lief en leed deelde. Tejeda zou er niet bepaald mee opgezet zijn geweest dat haar (ex-)liefje met enkele ploegmaats van de 'Albiceleste' op de lappen was geweest met enkele modellen.

De 31-jarige zangeres maakte het nieuws al even terug bekend op de Argentijnse televisie, toen ze deelnam aan een kookprogramma. "Ik heb er nooit veel over gezegd en ik ben ook blij dat ik dat nooit gedaan heb. Ik wil er niet veel over kwijt. Ik ben er me van bewust dat de mensen willen dat ik er iets over zeg of dat ik er naar verwijs in een van mijn liedjes, maar ik heb veel respect voor hem en ik ga er weinig over zeggen. Men denkt misschien dat ik kwaad ben maar dat is niet zo."





Agüero was trouwens eerder al getrouw met Giannina Maradona, de dochter van voetballegende Diego. Samen met haar heeft hij al een zoontje Benjamin (7).

