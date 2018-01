Het ene moment heeft basketbalref nog weelderige blonde haardos, één (mislukte) pass later is hij plots alles kwijt Redactie

16u58

Bron: CBC Sports 4 rv De ref bleef met het schaamrood op de wangen achter na de mislukte pass.

Een basketbalwedstrijd voor scholenteams in Kentucky is voor een scheidsrechter uitgedraaid op bijzonder gênante namiddag. Terwijl de ene ploeg een tegenaanval probeerde op te zetten, sprintte de ref met zijn rug richting de bal naar de andere kant van het veld. Een van de spelers pakte echter uit met een mislukte pass, waardoor de bal pardoes op het achterhoofd van de man in zwart en wit belandde.

Op zich niet zó pijnlijk, maar het feit dat het haarstukje van de kalende man ook op de grond viel, was dat wel. Met het schaamrood op de wangen, en terwijl de toeschouwers in de zaal hun lach amper konden onderdrukken, raapte de pechvogel zijn weelderige, blonde haardos op. Hij probeerde te doen alsof er niets aan de hand was, maar het kwaad was toch wel geschied...