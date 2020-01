Het debuut van acteur Kevin De Bruyne: Rode Duivel draaft op in amusant promofilmpje Redactie

09 januari 2020

16u11 0

“A little bit quick.” Een Oscar-nominatie hoeven ze bij Manchester City niet te verwachten voor hun promofilmpje, maar amusant is het natuurlijk wel. De Engelse grootmacht stuurde Ilkay Gundogan, Kyle Walker en onze eigenste Kevin De Bruyne er op uit om een spotje op te nemen voor sponsor Nissan. Het resultaat laat zich zien in een korte ‘spionagefilm’. Met De Bruyne in smoking, jawel.