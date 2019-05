Het bewogen bekeravondje van mama Bayern-aanvaller QJ

28 mei 2019

14u05

Bron: L'Équipe 0 Time-out De moeder van de Franse flankaanvaller Kingsley Coman (Bayern München) heeft er op z’n zachtst gezegd een opmerkelijke zaterdagavond opzitten. Net toen haar zoon de bekerfinale speelde, begaf haar televisie het plots.

En dus trok Katia Colman de stad München in en zocht ze een bar om de finale tegen Leipzig te kunnen volgen. Uiteindelijk belandde ze bij de Duitse sportbar Stadion an der Schleissheimerstrasse.

Het enige obstakel: de bar puilde uit van het volk. Toen de vrouw haar zoon van ver op het scherm zag, smeekte ze de zaakvoerders om toch een plekje voor haar te vinden. “Het is mijn zoon, het is mijn zoon”, zou de vrouw gezegd hebben.

De zaakvoerders zochten daarop een plek voor moeder Coman, die even later haar zoon de 0-2 zag maken. De vrouw was zo opgetogen dat ze een biertje bestelde (€3,90) en de ober beloonde met een fooi van €46,10.