Het aparte interview van 'De Ideale Wereld' met pas ontslagen trainer Yves Vanderhaeghe: "Op Bayat"

12 oktober 2018

Voor de komische noot rond het hele fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal zorgt De Ideale Wereld wel. Het satirische programma zocht Yves Vanderhaeghe op, de trainer die bij KAA Gent maandag nog ontslagen werd. Tijd dus voor ontspanning, dachten ze bij De Ideale Wereld. Ze doken dan ook het bubbelbad en de sauna in met Vanderhaeghe. "Het is raar want twee dagen na je ontslag barst de bom. Is dat niet verdacht? Je bent al aan het zweten", vroeg de journalist in de sauna.