Herkent u ze? Rode Duivels blazen stoom af op Tomorrowland DMM

30 juli 2018

Derde op het WK in Rusland, maar afgelopen weekend gespot op recreatiedomein 'De Schorre' in Boom. Niemand minder dan Thomas Meunier en Yannick Carrasco gingen afgelopen weekend met hun gevolg uitblazen op Tomorrowland. Het dancefestival kan al jaren rekenen op Duivelse belangstelling - in het verleden tekenden Jan Vertonghen en Simon Mignolet er nog present - en nu dus ook op de twee flankspelers bij de Rode Duivels.

Meunier verscheen vrij incognito ten tonele met een masker op zijn gezicht om toch wat aan de blikken van de vele omstaanders te ontsnappen. Carrasco kwam dan weer afgezakt aan de zijde van wederhelft Noémie Happart, voormalig Miss België.