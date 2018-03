Herkent u hem nog? Voormalige Buffalo kijkt niet op een kilootje meer of minder DMM

17 maart 2018

14u34 0 Time-out Ahmed 'Mido' Hossam geniet van het goede leven en dat is nog een understatement. De voormalige aanvaller van AA Gent is op zijn zachtst gezegd wat aangekomen, onherkenbaar met de voetballer van weleer.

Mido - vandaag 35 en spelermakelaar - is nog een schim van zijn vroegere zelf. De Egyptenaar stopte vijf jaar geleden na een laatste passage bij Barnsley en leidt sindsdien schijnbaar het leven van een farao. Mido laat zich vaak zien op zijn Instagram, dat ondanks de extra kilo's. Enkele weken geleden was de ex-goalgetter ook nog even te gast in de Ghelamco Arena. Had u hem herkend?

