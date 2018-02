Herkent u hem nog? Harry Potter-acteur ruilt toverstaf in voor het echte werk Glenn Van Snick

19 februari 2018

10u27

Bron: Sportbible, joe.co 0 Time-out Tal van Harry Potterfans zullen zich Gregory Goyle vast herinneren als de rechterhand van lastpak Draco Malfoy. De kans is echter klein dat u de man achter het personage nog zal herkennen mocht u hem straks tegen het lijf lopen. Josh Herdman - de acteur die acht films lang in de huid kroop van het hersenloze slaafje - liet het toverstokje intussen achterwege voor het échte werk: de MMA (m ixed martial arts).

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint: elk gingen ze hun eigen weg na het overdonderend succes van de Harry Potterfilmreeks. Eén transformatie springt evenwel meteen in het oog, die van Josh Herdman. De inmiddels 30 lentes jonge acteur kroop tijdens de immens populaire franchise in de huid van Gregory Goyle, de handlanger van ettertje Malfoy dat Harry Potter in Zweinstein meermaals het vuur aan de schenen legde. Harry en zijn vrienden wonnen dat pleit steevast, maar zonder magie zou een rechtstreeks duel de dag van vandaag niet echt eerlijk zijn.

Herdman timmert op dit moment immers aan de weg van een MMA-carrière. De Brit maakte in 2016 met een vlotte zege tegen Janusz Walachowski zijn debuut en had de smaak onmiddellijk te pakken. Dankzij hard labeur is hij twee jaar later haast uitgegroeid tot een heus vechtmachine. Het succes blijft dan ook niet achterwege. Vorige maand stond het tweede amateurduel uit zijn nieuwe loopbaan op het programma, en ook in die 'Rise of Champion'-wedstrijd - een format georganiseerd door de legendarische Brad 'One Punch' Pickett om nieuwe MMA-talenten te spotten - trok hij het laken naar zich toe. En of hij indruk maakt.

Feestbeest

"Vroeger was ik een feestbeest", aldus de Engelsman over de nieuwe ingeslagen weg. "Op een gegeven moment had ik daar genoeg van, ik wilde opnieuw fit zijn. De vechtsport heeft mijn leven drastisch veranderd. Discipline en drive waren exact wat ik nodig had. Ik vecht nu enkele amateurduels om te zien waar ik sta, maar het is duidelijk dat ik deze vechtsport nodig heb en ik mijn limieten nog niet heb bereikt", vertelde Herdman na zijn tweede kamp.

Niet dat Herdman zijn acteercarrière volledig on-hold heeft gezet, integendeel. Op dit moment draaien immers de opnames voor 'Cagefighter', een film die de donkere kantjes van jawel... de MMA-wereld blootlegt. "Een rol op mijn maat", weet hij. "Het is een heel interessant concept met een speciale invalshoek. Ik kan haast niet wachten om mijn passie in deze film te stoppen." Binnenkort ziet u de gewezen tienerster dus opnieuw op het witte doek. Verwacht geen hocus pocus pats, wel een hoog testosterongehalte. Van een transformatie gesproken.

Good rounds with my old school pal @MrBagAndTag 👊🏼👌🏼 #mma #riseofchampions #bamma pic.twitter.com/Y7AszmKRY7 Josh Herdman(@ Josh_Herdman) link