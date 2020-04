Heldenstatus naar een nieuw niveau: Radja Nainggolan wordt vrijwilliger en deelt eten uit aan getroffen families GVS

17 april 2020

14u48 0 Time-out Met lede ogen toekijken is niets voor hem. Radja Nainggolan (31) heeft zich in Cagliari, de hoofdstad van het eiland Sardinië, op eigen houtje aangesloten bij een groep vrijwilligers om eten rond te delen aan wie het financieel moeilijk heeft. Het lokale Sardegna Live kon zijn knappe acties op de gevoelige plaat vastleggen. De heldenstatus naar een nieuw niveau.

Op het veld was hij al de grote man van Cagliari - de Italiaanse eersteklasser zal er alles aandoen om hem ook nog volgend seizoen te bewonderen -, maar met zijn recente daden naast de grasmat gaat de heldenstatus van Nainggolan naar een ongezien niveau. Het plaatselijke nieuwskanaal Sardegna Live weet dat ‘Il Ninja’ zich heeft aangesloten bij een vrijwilligersorganisatie die voedsel uitdeelt aan mensen die door de coronacrisis de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.

De lokale overheid van de hoofdstad van Sardinië had enkele dagen geleden een oproep gedaan aan al haar inwoners om hulp te bieden aan mensen die in woelig water verkeren. Nainggolan twijfelde geen seconde en beantwoordde de vraag. De gewezen Rode Duivel staat vooral in voor het organiseren en bezorgen van voedselpakketten aan families wiens inkomen gedaald is door de ontslaggolven.

Sardegna Live kon zelfs een foto maken van Nainggolan, met mondmasker en handschoenen, tijdens zijn hartverwarmende daden. “Nainggolan wordt vaak besproken vanwege zijn uitspattingen, maar te weinig voor wat hij daarnaast elke dag doet. Op het veld is hij een fenomeen, naast het veld iemand die beschikbaar is voor iedereen. Vandaag bezorgde hij boodschappen. Een gouden hart”, schreef een journalist van het lokale nieuwskanaal bij het beeld. De grote Italiaanse media pikten de foto meteen gretig op en prezen de middenvelder.

Vrouw Claudia

Nainggolan weet als geen ander hoe hard deze Covid-19-tijden zijn. Zijn vrouw Claudia strijdt tegen kanker en Radja is bang om zijn verzwakte echtgenote te besmetten. “Ik doe nu de boodschappen, dus ik kan besmet geraken. Want ik kom buiten. Als ik thuiskom, ben ik wel bang dat ik haar zou kunnen besmetten. Maar ik ben alert en volgens mij is tot dusver alles goed verlopen”, vertelde hij eerder. Het gaat overigens de goede kant op met Claudia, de zwaarste behandeling is achter de rug. “De tijd zal moeten uitwijzen of de oplossing definitief is. Het blijft oppassen.”

Nainggolan steunt ook ‘Souliers du coeur’, het project van Mogi Bayat dat zorgverleners steunt die zichzelf volledig inzetten tijdens deze coronacrisis.

