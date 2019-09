Held! Verdediger haalt op nooit geziene wijze bal tweemaal van de lijn LPB

03 september 2019

14u36 2

Gaat u even rustig zitten. Wat ene Evgeni Chernov het voorbije weekend presteerde, is meer dan het bekijken waard. De verdediger van FC Rostov gooide in de topper tegen Lokomotiv Moskou letterlijk lijf en leden in de strijd om de 1-2-zege van zijn team te vrijwaren. In de slotfase haalde Chernov tot twee keer toe de bal van de lijn. Vooral zijn tweede reddingsactie is du jamais vu. Rostov hield dankzij Chernov de 1-2 op het scorebord, goed voor een gedeelde leidersplaats in de Russische eerste klasse. Held!

How’s this for a last minute, match winning, double, goal-line clearance from Rostov’s Evgeny Chernov?!



pic.twitter.com/lH0kueo4fW Russian Football News(@ RusFootballNews) link