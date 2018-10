Heerlijke beelden: amateurvoetballer filmt heimelijk hoe coach uitpakt met wel erg opmerkelijke motivatiespeech YP

22 oktober 2018

07u25 0

We zien het Pep Guardiola of Jose Mourinho nog niet meteen doen, maar effectief was het zeker. Luc Peerlinck, coach van de Oost-Vlaamse tweedeprovincialer SK Denderhoutem, trok voor de wedstrijd tegen Moerbeke-Geraardsbergen zowaar de bokshandschoenen aan om zijn motivatiespeech extra kracht bij te zetten. Als een volleerd bokser danste hij bij momenten de kleedkamer rond en zijn uitspattingen, die door een speler heimelijk werden gefilmd, misten hun effect niet: zijn team won met klinkende 7-0-cijfers en staat zo wat steviger aan de leiding.

Hieronder zijn monoloog uitgeschreven:

“Ik zweer het jullie: de ploeg waar we tegen spelen, die gaat ervoor hé!En zeker: ze spelen een heel jaar op een heel slecht veld en nu spelen ze op een biljart. Zij zijn geconcentreerd en hebben goesting om te voetballen, goesting! En daarom gasten, probeer te bewegen. Een bokser, die kan alleen maar winnen door veel te bewegen, en dat is belangrijk! Dat zit er bij ons nog te weinig in, dat bewegen! En: knokken voor mekaar! Willen winnen gasten! Nog drie matchkes winnen, en dat zit erin hé, dat zit erin! Nog drie matchen en dan hebben we al iets (doelend op de eerste periodetitel, nvdr). En als je iets hebt, ben je op je gemak! Dan kan je rustig verderdoen. Maar: we gaan er moeten voor werken. We zijn hier met allemaal goeie ‘spelerkes’, goeie ‘joueurs’, maar er ontbreekt ons nog iets: dat bewegen. (...) Iedereen voor elkaar, alles geven!”