Heerlijk arrogante Ibrahimovic steelt de show in populaire talkshow én gaat officieel naar Rusland: "Want een Wereldbeker zonder mij kan je moeilijk een WK noemen"

18 april 2018

09u40

Bron: Jimmy Kimmel Live! 1 Time-out Altijd vuurwerk en leute wanneer Z latan Ibrahimovic op visite komt. De Zweed was gisteravond te gast in de immens populaire Amerikaanse talkshow ' Jimmy Kimmel Live!' en palmde op z'n gekende stijl het hele publiek in. Maar het belangrijkste: de goalgetter bevestigde eindelijk zijn aanwezigheid op het WK van Rusland komende zomer. "Want een Wereldbeker zonder mij kan je moeilijk een WK noemen."

Het voornaamste eerst: superster Zlatan Ibrahimovic is deze zomer te bewonderen op het WK in Rusland. De geruchten gingen al enkele maanden de ronde maar de Zweedse spits bevestigde nu ook officieel zijn deelname in de Amerikaanse talkshow 'Jimmy Kimmel Live!' - goed voor 2,5 miljoen kijkers. De 36-jarige Zlatan liet in 2016 de nationale ploeg links liggen, maar maakt dus twee jaar later zijn comeback in het gele plunje van het Scandinavische land.

"Ik ga naar het WK", verzekerde hij. "Maar dat is het enige wat ik kan zeggen. Als ik meer zeg zullen mensen mij achteraf zaken verwijten. Ik moet voorzichtig zijn. Maar een Wereldbeker zonder mij kan je moeilijk een WK noemen", liet hij in zijn gekende stijl optekenen. Hij zou een ganse avond het publiek inpalmen.

Ibrahimovic kwam ook terug op zijn merkwaardige transfer naar Los Angeles Galaxy. Met drie goals - waaronder één beauty - in 128 minuten heeft de ex-spits van onder meer Inter, PSG en Manchester United zijn debuut allerminst gemist. Ook de opmerkelijke aankondiging van zijn overgang kwam aan bod. De spits kocht een advertentiepagina in de krant LA Times en plaatste daarop een eigen advertentie met enkel de woorden 'beste Los Angeles, graag gedaan.'

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy.

Aardbevingen

"Ik had al enkele jaren mijn zinnen gezet op Los Angeles en wilde hen een cadeau geven", verklaart de boomlange aanvaller. "Ik dacht lange tijd na en plots schoot het me op een dag te binnen: ik zal mezelf schenken. Wél, graag gedaan. Hier zijn redelijk wat aardbevingen, de laatste kwam door mij toen ik in LA arriveerde. Met die wereldgoal wilde ik meteen een statement maken. Elke film heeft een goed begin, toch? Of mijn ploegmakkers vrezen dat ze op den duur in mijn schaduw zullen staan? Net niet. Ik maak ook van hen wereldsterren."

Zlatan geniet alvast met volle teugen van het leven in Los Angeles, al heeft hij ook daar geen seconde rust. "In Europa is de populariteit van het voetbal enorm. Waar ik ook ging werden de mensen helemaal gek. Toen ik naar LA kwam werd me gezworen dat ik er meer met rust zou worden gelaten maar sinds dag één word ik ook hier overal vastgeklampt. Nu ja, dat is natuurlijk mijn eigen fout wanneer je zo goed speelt zoals ik doe." Slotsom: ook over de Atlantische Oceaan is 'Ibra' nog steeds dezelfde heerlijke arrogante sluipschutter.