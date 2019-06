Hazard stond pers te woord met peperduur horloge rond zijn arm KDZ

14 juni 2019

Als je een afspraak met de ­geschiedenis hebt, kom je best niet te laat. En dus droeg Eden ­Hazard tijdens de afsluitende persconferentie een Richard Mille-uurwerk gemaakt uit witgoud en ingelegd met achttienkaraats­diamanten. Prijskaartje: 154.000 euro. Een nieuwe aankoop was dat evenwel niet, want hij werd eerder ook al gesignaleerd met datzelfde exemplaar. Hij droeg het voor het eerst in 2016 en werd er sindsdien regelmatig mee gespot - alleen valt het op een presentatie voor de wereldpers iets harder op. Het is zowat het enige luxeartikel waar hij af en toe mee te koop loopt. Hazard kan zich een duur horloge permitteren. Bij Chelsea verdiende hij 250.000 euro per week, bij Real krijgt hij het dubbele.