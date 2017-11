Hazard steekt op Instagram heerlijk subtiel de draak met Lukaku en co Glenn Van Snick

16u14 0 Instagram Eden Hazard Time-out Eden Hazard moest zondag in de klepper tegen Manchester United enkele doodschoppen incasseren. José Mourinho had dan ook voor een stevige mandekking op onze Rode Duivel gekozen, waarbij de dribbelkont koste wat het kost niet in zijn spel mocht komen. 'The Special One' kwam evenwel van een kale reis terug. Hazard speelde een dijk van een wedstrijd en leidde Chelsea naar een 1-0-zege.

Twee dagen later kan grapjas Hazard het niet laten om nog wat zout in de wonden te strooien. Op Instagram laat Eden immers weten dat zijn twee hondjes onder bedwang houden een tikkeltje makkelijker is dan omgaan met de pittige mandekking van Manchester United. Wetende dat de Rode Duivel 17 één-op-éénduels glansrijk wist af te ronden en maar liefst 98 percent van zijn passes een medemaat vonden, kan dat qua ludieke sneer zeker tellen.

Today’s marking in my other day job was a little easier than against Man U! #cfc Een foto die is geplaatst door Eden Hazard (@hazardeden_10) op 06 nov 2017 om 23:07 CET