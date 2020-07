Hazard maakt grote sier in Madrid met een exclusieve Lamborghini die half miljoen euro kost ODBS/SK

12 juli 2020

20u17

Bron: AS 30 Time-Out Vorige maand hield Eden Hazard het nog bescheiden. Op de dag van de herstart van La Liga showde hij zijn clubwagen, een lichtgrijze Audi. Vandaag maakt de Rode Duivel wel grote sier bij het oprijden van Valdebebas, het oefencomplex van Real, in een Lamborghini Aventador SVJ. Een absoluut collectors item dat een slordige half miljoen euro kost.

De SV staat voor Superveloce (supersnel): de 0-100-tijd bedraagt 2,8 seconden en de 0-200-tijd komt uit op 8,6 seconden. De topsnelheid? 350 km/u. Van het model zijn er slechts 900 exemplaren gemaakt, maar toch is de supercar vooral bijzonder omdat het naar verluidt het laatste vlaggenschipmodel van Lamborghini met een atmosferische motor is. Extra spoilers en inlaten resulteren in 40 procent meer downforce op beide assen. Lamborghini had het model in verschillende kleuren verkrijgbaar, maar het is duidelijk welke kleur de voorkeur van de ster van ‘Los Blancos’ wegdraagt: wit.

Een pleziertje voor zichzelf. Hazard loopt niet graag te koop met zijn luxe, maar had in het verleden al een aantal sportwagens in zijn garage staan. Op de vraag of hij op een dag een Ferrari zal kopen, antwoordde hij doodleuk: “Nee, want ik héb al eens een Ferrari gehad (lacht).” Meestal rijdt hij met zijn een familiewagen - zijn vier kinderen kunnen niet mee in de Lamborghini.

Maandag kan Real Madrid op bezoek bij Granada een nieuwe stap richting de landstitel zetten. Afwachten of Hazard er van bij de aftrap bij zal zijn, nadat hij recent opnieuw hinder ondervond aan zijn geopereerde enkel. Bij winst loopt ‘de Koninklijke’ opnieuw uit tot 4 punten van FC Barcelona en kan er in theorie donderdag, in het Alfredo di Stefano-stadion tegen Villarreal, gevierd worden. Die avond wordt de volledige voorlaatste speeldag in La Liga afgewerkt. FC Barcelona speelt dan thuis tegen Osasuna.

Courtois in een Lamborghini Urus

Op 14 juni showde Courtois zijn wagen: een zwarte Lamborghini Urus, een SUV van het befaamde Italiaanse automerk. Een wagen waarvan de kostprijs minimaal 200.000 euro bedraagt.



