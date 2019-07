Hazard grapt op training Real Madrid: “Natuurlijk ben je goed als je video’s van mij bekijkt” MMP

15 juli 2019

11u12 0 Time-out Grappig moment op training bij Real Madrid. Het 18-jarige Japanse talent Takefusa Kubo speelt net als Hazard sinds dit seizoen bij De Koninklijke. De Japanner raapte zijn moed bijeen om de Rode Duivel aan te spreken op training. En die bleek duidelijk in zijn nopjes met het compliment van Kubo.

In het filmpje vertelt Kubo over het begin van zijn voetbalcarrière. Hij leerde alles van zijn vader, zegt hij, die zelf nog voetbal speelde tijdens zijn studententijd in Japan. Wanneer hij dan de vraag krijgt waar hij al zijn dribbels geleerd heeft, richt de jongeling van Castilla, het B-team van Madrid, zich tot Hazard. Zoals we hem kennen zorgde dat weer voor de nodige hilariteit...

📼✨😀 ¿Cuál es el secreto de los trucos de Kubo?

¡Te lo cuenta él mismo junto a @hazardeden10!#RealMadridIsHere #RMTour pic.twitter.com/WrE9pwdPAE Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link