Hazard gooit de riem eraf na puik WK, De Bruyne krijgt zoete beloning na "fantastische derde plaats" en ook Lukaku start vakantie in stijl TLB

17 juli 2018

22u45 3

Na zijn knap WK is het ook voor Eden Hazard eindelijk tijd voor vakantie. De Rode Duivel en draaischijf van Chelsea is blijkbaar naar het Spaanse Marbella getrokken. Dat toont toch een beeld dat circuleert op de sociaalnetwerksites. Een bende onbekende voetbalfans liep Hazard tegen het lijf en de aanvaller ging graag met hen op de foto.

Skulle vi ha prøvd litt bronsefeiring i Marbella, Eden? #HvorErDuOlsen Een foto die is geplaatst door null (@thorvaldnergaard) op 17 jul 2018 om 12:39 CEST

Taart voor De Bruyne

Kevin De Bruyne is in tegenstelling tot Hazard wel nog in het land, zo toonde zijn manager Patrick De Koster vandaag op Instagram. 'KDB' werd getrakteerd op een uit de kluiten gewassen chocoladetaart om hem te feliciteren voor de derde plaats van de Rode Duivels. "Na vijf weken in Rusland en een fantastische derde plaats verdient hij wel een dessert", schrijft De Koster nog bij het beeld.

After 5 weeks in Russia and a fantastic 3th place on the World Cup he deserves a dessert #russia #worldcup2018 #Kevin De Bruyne #J&S IFM Een foto die is geplaatst door null (@dekosterpatrick) op 17 jul 2018 om 12:02 CEST

Lukaku in New York

Romelu Lukaku koos er dan weer voor om zijn vakantie door te brengen in New York. De spits van Manchester United postte een foto van zichzelf in een wagen aan de Madison Square Garden, een van de bekendste evenementenhallen ter wereld.

New York City.. Different vibe #MSG Een foto die is geplaatst door null (@romelulukaku) op 17 jul 2018 om 17:03 CEST