Hartverwarmende beelden: Messi vervult droom van zesjarige die kampt met genetisch probleem

01 september 2018

13u29

Bron: AS/Instagram 7

Een ontmoeting met niemand minder dan Lionel Messi. De zesjarige Ángel kon er alleen maar van dromen, maar gisteren werd die droom gewoon werkelijkheid. Twee weken na zijn verjaardag had de vriend van zijn moeder (Mario Rivillos, zaalvoetballer bij Barcelona) een wel heel speciaal cadeau in petto. Namelijk de 'Vlo' in levenden lijve ontmoeten. Wanneer Ángel - die door een genetisch probleem met gespalkte benen rondloopt - zijn held in de verte zag, snelde hij naar Messi om hem in de armen te sluiten. Nadien volgden er ook nog foto's met onder meer Luis Suarez, Philippe Coutinho, Arturo Vidal, Jordi Alba, Ivan Rakitic en Gerard Piqué. De dag van de jonge knaap kon niet meer stuk. "Vandaag maakte Ángel een grote droom waar. Mijn kampioen", plaatste zijn moeder Naia op Instagram.

El hijo de Mario Rivillos, jugador del Barcelona de futsal, conoció a Messi... pic.twitter.com/WiF4nx3RM0 InMESS🔟nante(@ imMESS10nante) link

"Duizend maal dank aan de mensen die berichten naar me stuurden om te zeggen hoe speciaal mijn zoon is en om te begrijpen wat er gebeurt...", was de moeder van Ángel duidelijk in de wolken. "Ik moet enkel nog zeggen dat het met dank aan God niet om een degeneratieve ziekte gaat. Het is een genetisch probleem, maar het zal niet slechter worden en dat is het belangrijkste. Hij zal heel hard moeten werken met zijn fysieke therapieën, maar hij is een heel gezond kind en dat maakt alles veel makkelijker. Gezien de energie die hij heeft en hoe veel hij van voetbal houdt, zal hij een grote kampioen worden. Daar zal ik voor zorgen. Bedankt iedereen!"

Hoy Ángel a cumplido un super sueño😏.. ahora vamos a por muchos más⚽️👌 Gracias @rivillos_10 #micampeon #elmejordiadesuvida #tequeremos💕 Een foto die is geplaatst door null (@naiabiancaa) op 31 aug 2018 om 12:06 CEST

Family team! ❤️👪 Een foto die is geplaatst door null (@rivillos_10) op 20 jan 2018 om 15:07 CET