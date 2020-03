Hartverwarmend: Naesen legt opvallend traject af “voor de helden van de zorg” GVS

25 maart 2020

08u40 31

“Voor de helden van de zorgverlening.” Wie het Strava-account van Oliver Naesen opent, botst op een hartverwarmende boodschap. De 29-jarige renner van AG2R kroop gisteren op zijn fiets om een weldoordachte trainingstocht te maken. Naesen startte zijn rit in Erondegem, om een dikke twee uur later op hetzelfde punt te finishen. Het resultaat? Een traject in de vorm van een hartje, om alle zorgverleners in deze moeilijke tijden aan te moedigen en te bedanken voor het geleverde werk.

De Belgische kampioen van 2017 legde uiteindelijk 72 kilometer af. Vorige week woensdag waagde hij zich nog aan een rit van 350 kilometer. “Zadelpijn? Ik heb een stalen kont”, klonk het toen.