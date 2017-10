Hans Van Alphen stapt in het huwelijksbootje Redactie

14u24 0 Mine Dalemans

Hans Van Alphen (35) is vanmiddag in het huwelijksbootje gestapt. Onze beste tienkamper aller tijden gaf in Hasselt het jawoord aan zijn vriendin Kim. Ook Nafi Thiam en vriend Niels Pittomvils waren van de partij.

Van Alphen boekte zijn grootste succes als meerkamper op de Olympische Spelen in Londen. In 2012 greep hij met een vierde plek net naast een medaille. Door de aanhoudende blessurelast stopte hij vorig jaar met atletiek.

Mine Dalemans

Mine Dalemans

Mine Dalemans

Mine Dalemans

Mine Dalemans

Mine Dalemans