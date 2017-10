Hand in hand, kameraden: Vanhaezebrouck tovert voor treffen met PSG mysterieuze oefening uit zijn hoed Mike De Beck

11u15 1 RV RV

Ooit al eens een wedstrijdvorm zoals hieronder gezien op de trainingsvelden? Tijdens de vooravond voor het Champions League-treffen tussen Paris Saint-Germain en Anderlecht kwam trainer Hein Vanhaezebrouck met een wel heel bizarre oefening op de proppen. In het Parc des Princes werden telkens koppeltjes gevormd die hand in hand moesten samenwerken. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de oefening lijkt niet meteen eenvoudig om uit te voeren.

Harder than it looks! @rscanderlecht ⚽️👌#UCL pic.twitter.com/qIwwErCgXc Champions League(@ ChampionsLeague) link