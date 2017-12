Hamilton pronkt met peperdure bolide, maar of ze daar bij Mercedes zo blij mee zullen zijn? Glenn Van Snick

12u15 0 Instagram Kingbach Time-out In een bolide van Mercedes wereldkampioen, maar in het dagelijkse leven rondtoerend in een sportwagen van de grote concurrent. Lewis Hamilton houdt werk en privé duidelijk gescheiden. Slechts 499 stuks zijn er van de Ferrari LaFerrari, maar toch heeft de Britse snelheidsduivel een gepersonaliseerd exemplaar in de garage staan.

Hoewel Lewis Hamilton in zijn Mercedes ook dit Formule 1-seizoen iedereen naar huis reed, steekt de viervoudige wereldkampioen zijn voorliefde voor grote concurrent Ferrari niet onder stoelen of banken. Met een knalrode én gepersonaliseerde LaFerrari - het paradepaardje van het Italiaanse merk - kiest de Brit ook in zijn privéleven voor het allerbeste. De supercar heeft een prijskaartje van 1,13 miljoen euro en snelt van 0 naar 100 km/h in amper 2,9 seconden. Aangezien er slechts 499 exemplaren van de band rolden, is de superwagen enkel bestemd voor de échte sterren. Zo hebben onder meer Justin Bieber, Floyd Mayweather en Gordon Ramsay de blitse bolide in de garage staan.

Het was Amerikaans acteur en goede vriend King Bach die enkele plaatjes van de peperdure Ferrari op Instagram gooide. Op die foto's is ook te zien hoe de 33-jarige Hamilton zijn naam liet graveren in de omlijsting van de deuren. De Ferrari is niet de enige prijzige auto waar Hamilton in zijn privéleven mee bolt. De Brit bezit immers ook een Mercedes-AMG Project One hypercar van maar liefst 1,9 miljoen euro, een Ford Shelby GT500CR uit het jaar 1967 én een Pagani Zonda 760 LH.

Instagram King Bach

Instagram King Bach

Photo News