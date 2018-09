Halsbrekende toeren krijgen nieuw leven: Britse kolos bootst Mike Tyson na, bokslegende hield er nekomtrek van 50 (!) centimeter aan over GVS

22 september 2018

08u25 0 Time-out Wereldkampioen Anthony Joshua begint vandaag in een volgepakt Wembley in Londen als favoriet aan het titelgevecht in het zwaargewicht tegen de Rus Alexander Povetkin. De 28-jarige Britse profbokser is 11 jaar jonger, bijna 12 kilo zwaarder en 10 centimeter langer dan de officiële uitdager van de WBA. Toch laat Joshua niets aan het toeval over. Met een gevaarlijke nekoefening haalt hij immers zijn innerlijke Mike Tyson boven.



Joshua is de huidige wereldkampioen in de koningsklasse van het profboksen bij vier bonden: WBA, IBF, WBO en IBO. Maar hij neemt het duel met de Russische routinier, die één keer verloor in 35 gevechten, zeker niet te licht op. "Het wordt mijn zwaarste partij sinds mijn overwinning op Vladimir Klitsjko", liet hij weten. Joshua schakelde de boksreus uit Oekraïne in april 2017 op Wembley via knock-out uit. Povetkin, in 2004 olympisch kampioen in het superzwaargewicht, verloor in 2013 in Moskou van Klitsjko.

Joshua won al zijn 21 profduels, waarvan 20 op knock-out. "Povetkin is een snelle en beweeglijke tegenstander. Ik zal mijn dansschoenen aantrekken om scherp voetenwerk te kunnen uitvoeren", grapte de populaire Britse bokser, die door 80.000 fans zal worden aangemoedigd.

Tyson achterna

De sterren staan dus gunstig, maar dat belet de Brit niet om zich met een gevaarlijke oefening voor te bereiden op het spraakmakende kamp. Op Instagram plaatste Joshua namelijk een video waar hij zijn nekspieren op een speciale wijze traint. Hij buigt de rug om zijn lichaam op zijn hoofd te laten rusten terwijl hij heen en weer beweegt. Risicovol, want de nekspieren worden enorm belast waardoor uiterste concentratie vereist is.

Het doel is om de hals sterker te maken en zo de kans op een hersenschudding te verminderen én krachtigere stoten te kunnen afweren.

Joshua haalde zijn inspiratie bij Mike Tyson, die voor enkele sensationele duels zichzelf ook dergelijke opgaven oplegde. Het leverde de bokslegende een nekomtrek van liefst 50 centimeter op. "Er zijn heel veel verschillende dingen waar ik aan werk - mijn trainer leert me natuurlijk heel veel - en je probeert strategieën uit en zoekt telkens naar nieuwe zaken. Dit is er zo een", aldus Joshua. Toch één advies: probeer dit vooral zelf niet thuis.