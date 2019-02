Hackers lekken intieme video van Lewis Hamilton en Nicole Scherzinger online ODBS

18 februari 2019

11u56 0 Time-out Een intieme video van vijfvoudig formule 1-wereldkampioen en zijn ex, zangeres Nicole Scherzinger, is gisteren door hackers online gezet. Het 2,5 minuten durende filmpje, waarin de twee kussend en knuffelend in bed te zien zijn, was in een mum van tijd al 300.000 keer bekeken.

Gewezen ‘Pussycat doll’ en jurylid in ‘X Factor’ Scherzinger (40) is de laatste celebrity die ten prooi is gevallen aan hackers die paswoorden voor iCloud, sociale media en messenger accounts kraken. “Nicole is er het hart van in dat zo'n intieme video’s de weg naar het net hebben gevonden”, aldus een zogenaamde bron in de Britse tabloid The Sun. “Die waren natuurlijk nooit bedoeld om publiek te worden.”

Hamiton (32) en Scherzinger hadden een knipperlichtrelatie die acht jaar lang duurde, tot de twee definitief uit elkaar gingen in 2015. Naar verluidt wou Scherzinger een baby en zag Hamilton dat niet zitten. “Mijn auto’s zijn mijn baby’s”, aldus de Brit over de breuk in 2016. “Telkens ik een vriendin had, zei ik haar ‘Ik ga met één van mijn meisjes uit’. Je mag mee als je wil, maar weet wel dat je altijd op de tweede plaats na de wagens zal komen.”

Een foto die is geplaatst door Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) op 01 feb 2019 om 14:02 CET

Scherzinger sloeg na haar relatie met Hamilton een andere topsporter aan de haak: de Bulgaarse tennisser Grigor Dimitrov (27), die lang als ‘baby-Federer’ door het leven ging. Maar ook aan die relatie kwam na anderhalf jaar een einde. Volgens The Sun’maakte recent nog Jamie Redknapp, gewezen Engels international en zoon van de bekende coach Harry, avances bij Scherzinger toen de twee elkaar ontmoetten in de Britse tv-quiz/show ‘A League of Their Own’. Zonder succes.

Hamilton van zijn kant is al aan menig celebrity gelinkt, onlangs nog aan popster Nicki Minaj. De twee trokken er recent samen op uit naar Dubai. Ook Rihanna, Rita Ora en modellen Winnie Harlow en Barbara Palvin werden al innig gespot met de Brit.