Grootvader ziet zijn kleinzoon invallen voor Engelse nationale ploeg en is in één klap 17.000 pond rijker Hans Op de Beeck

28 maart 2018

07u00 0 Time-out De opa van een Engelse international is 17.000 pond (19.400 euro) rijker nadat zijn kleinzoon Lewis Cook gisteravond mocht debuteren voor Engeland .

Het debuut van Cook, die in minuut 71 Jesse Lingard verving, was niet meteen memorabel. In de slotminuten gaven de 'Three Lions', straks in Kaliningrad WK-tegenstander van de Rode Duivels, een 1-0-voorsprong dankzij Jamie Vardy uit handen. De Squadra maakte gelijk via Insigne nadat ze in de slotminuten een lichte penalty kregen dankzij een beslissing van de videoref. Maar dat maakte de zaak van Trever Burlingham niet. Hij had zich dan al rijk gerekend omdat hij een straffe weddenschap gewonnen had. Toen zijn kleinzoon Lewis op zijn achttiende immers dicht bij het eerste elftal van Leeds United stond, zette de man 500 pond in op het feit dat Lewis voor zijn 26ste verjaardag een eerste A-cap voor Engeland zou vergaren.

De Engelse bondscoach Gareth Southgate had Cook al eens opgeroepen voor de interlands tegen Duitsland en Brazilië van november vorig jaar, maar toen kreeg hij geen speelminuten. In tegenstelling tot zijn invalbeurt van gisteren dus. Cook is weliswaar geen onbekende voor de nationale jeugdelftallen. Vanaf de U16 werd hij steeds opgeroepen. in 2014 won hij met de Engeland het EK U17, waarna hij de kapitein was van de U20 dat vorig jaar de Wereldbeker won.

Het is niet de eerste keer dat familieleden grof geld verdienen met weddenschappen op hun (klein)zonen in Groot-Brittannië.

-Zo incasseerde Eddie Kirkland 10.000 pond toen zijn zoon Chris als doelman zijn eerste Engelse A-cap vierde. Aan 100/1 had Kirkland voor 100 pond gewed toen zijn zoon er twaalf was.

-Hetzelfde bedrag won de vader van Ryan Tunnicliffe, dankzij een weddenschap waarbij zijn toen 9-jarige zoon ooit voor het eerste elftal van Manchester United zou spelen. Dat deed hij in 2012, nu speelt hij voor Milwall.

-Maar de grootste geluksvogel heet Peter Edwards. Hij won 142.000 euro door aan 2.500 tegen 1 te gokken dat zijn kleinzoon Harry Wilson ooit voor Wales zou uitkomen. Daar had hij 50 pond op ingezet. Het uitgekeerde bedrag was zo groot omdat Edwards had ingezet toen Wilson amper... 18 maanden jong was.

