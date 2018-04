Gratis drank op vlucht Ryanair? Dat blijkt zelfs na het winnen van de Grand National met de ceo aan boord tegen te vallen Hans Op de Beeck

16 april 2018

12u05 0 Time-out Michael O'Leary beleefde een topweekend. De grote baas van Ryanair zag zijn paard 'Tiger Roll' de belangrijkste paardenrace in Groot-Brittannië winnen. Maar gevierd werd er met mate.

't Is niet voor zijn generositeit dat Ryanair gekend is - ooit gingen er zelfs geruchten de ronde dat je er zou moeten betalen om naar het toilet te gaan tijdens de vlucht. Maar een sensationele zege in de sport doet wat met een mens, ook bij Michael O'Leary. De ceo van de lowbudgetmaatschappij zag zijn paard 'Tiger Roll' zegevieren in de Grand National, de meest prestigieuze paardenrace over het Kanaal, en op de vlucht terug van Aintree met (jawel) Ryanair liet hij zijn medepassagiers toch even profiteren van zijn zegeroes.

Fair play to Michael O’Leary, free bar on the flight home!#TigerRoll @FinalFurlongPod pic.twitter.com/NXkho0Oic5 — Mossy O Cuinneagáin (@MossyOC93) April 14, 2018

Op Twitter doet een video de ronde waarin we zien hoe O'Leary opstaat en door de speaker vertelt: "Vandaag wonnen we de Grand National. Voor die ene keer is het op deze vlucht dus 'free bar'." Maar drank à volonté, daarop hoefden de reizigers toch niet te rekenen. O'Leary voegde er snel aan toe dat het om louter één drankje gaat.

O’Leary is ook in de paardensport niet vreemd van enige controverse. Zo ontsloeg hij in 2014 nog zijn dit weekend winnende jockey Davy Russell en twee jaar later liet hij maar liefst zestig paarden gaan die bij trainer Willie Mullins gestald waren. Meteen na de wedstrijd sprak O'Leary (57): "Sommige mensen denken dat ik geen hart heb, maar vandaag ging dat wild tekeer. Vooral de laatste honderden meters klopte het héél hard. Twee jaar geleden (toen O'Leary ook de eigenaar was van het winnende paard, nvdr) hadden we een veel grotere voorsprong. Je hebt altijd wat geluk - vandaag koos dat onze kant. Dit paarden kochten we aanvankelijk als een hordeloper. Maar door fantastische training dankzij Gordon Elliott kan het zo'n fantastische prestatie neerzetten. Hier had ik nooit van durven dromen."