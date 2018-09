Grappiger kan moeilijk in voetbal: surreële fase in Saoedi-Arabië met ex-speler van AA Gent in een hoofdrol ODBS

24 september 2018

12u07 3 Time-out De Roemeen Mircea Rednic, gewezen coach van Standard, AA Gent en Moeskroen, moet zich ongetwijfeld even achter de haren gekrabd hebben. Want wat er zich in het King Salman Sport City Stadium afspeelde, moet een van de meest onwaarschijnlijke fases ooit uit het voetbal geweest zijn en is alles behalve reclame voor het voetbal in Saoedi-Arabië.

Bij een corner voor Al-Faisaly, dat getraind wordt door Rednic, belandt de Kroaat Ante Puljic, een ex-verdediger van AA Gent, tegen de grond na een duel met een speler van Ohod. Waarna doelman Zouheir Laaroubi, die al een eerste keer in de mist ging, op het voorplan treedt. Alsof hij zeep aan de handschoenen heeft laat hij de bal tot drie keer toe uit de handen glippen, waarna Fahad Al Ansari van zijn missers profiteert om uiteindelijk te gaan scoren. Zo lijkt het toch, want herinnert U zich Puljic nog? Die ligt nog steeds vlak voor de doellijn op de grond en in een surrealistisch moment krijgt hij de inzet van zijn spits tegen zich, waardoor de bal niet over de lijn rolt en Al-Faisaly niet scoort. De ploeg van Rednic en Puljic won uiteindelijk wel met 2-0.