Grappende Mathew Ryan haalt opgelucht adem nu Eden Hazard vertrekt naar Real: “Blij dat hij het afbolt” AB

24 juni 2019

18u24

Bron: Fox Football Podcast 0 Time-out Eden Hazard is duidelijk niet de enige die opgetogen is met zijn transfer naar Real Madrid. Ook Brighton & Hove Albion-doelman Mathew Ryan prijst zich gelukkig nu zijn kwelduivel naar Spanje trekt. “Ik denk dat ik geen enkel schot van Hazard heb kunnen tegenhouden”, lacht de ex-keeper van Club Brugge en Racing Genk.

Het moet voor de doelmannen in de Premier League een opluchting zijn: Eden Hazard die hen niet meer onder vuur kan nemen. Dat laat Mathew Ryan ook blijken tijdens een aflevering van ‘Fox Football Podcast’. “Thank god he’s p*ssed off somewhere else. Ik ben blij dat hij het afbolt”, glimlacht de Australiër. “In de wedstrijden die ik tegen Hazard speelde, heb ik geen enkel schot van hem kunnen pakken. Als hij zijn poging kadreerde, scoorde hij telkens. Ja, dat was wel ambetant. (knipoogt) Ik heb dan maar een goed woordje voor hem gedaan bij Real, zodat hij mocht vertrekken.”

Hilariteit alom. Maar Ryan gaf wel toe het ooit nog eens tegen Hazard te willen opnemen. “Ik zou het fantastisch vinden om nog eens de kans te krijgen tegen hem te spelen en een poging te stoppen. Daar haal ik motivatie uit.”