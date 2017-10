Gouden Bal-trofee Ronaldo levert 600.000 euro op voor Make-A-Wish PL

Cristiano Ronaldo met de Gouden Bal 2013.

De Gouden Bal-trofee die Cristiano Ronaldo in 2013 won, heeft op een veiling 600.000 euro opgeleverd. Het geld is bestemd voor de Make-A-Wish Foundation, een liefdadigheidsinstelling die wensen van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Idan Ofer, een schatrijke Israëlische zakenman, trok de portefeuille open voor de replica van de Gouden Bal die Ronaldo aan de veiling had weggeschonken. Ook Pep Guardiola en José Mourinho droegen overigens hun steentje bij voor Make-A-Wish. Beide topcoaches legden elk 30.000 euro op tafel om naar een bokswedstrijd in Manchester te gaan kijken.