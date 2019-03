Golf een klassevolle sport? Niet altijd, zo ondervindt gefrustreerde man die andere golfer beticht van bedrog Redactie

06 maart 2019

17u34

Bron: TotalProSports 0

Ook op golfclubs kan het er soms hevig aan toegaan. Dat blijkt uit een filmpje dat viraal gaat op de sociaalnetwerksites. Bovenstaande video werd gemaakt in de Lake Club Benoni in Zuid-Afrika, waar net een clubkampioenschap op haar einde was gelopen. En over de winnaar was toch wel wat discussie, zo blijkt. “Je bent een dief, man. Een bedrieger”, snauwt een golfer tijdens de prijsuitreiking in de richting van de winnaar, ene Mike. Die is op zijn tenen getrapt door de verwensingen en laat dat ook duidelijk blijken. Met een kopstoot beukt hij de andere man eerst door het raam van het clubhuis, waarna er nog enkele rake klappen volgen. De club excuseerde zich inmiddels al bij haar leden voor het incident.