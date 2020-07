Gokker heeft het een seizoen lang bij het rechte eind, tot Lingard in de allerlaatste minuut van de allerlaatste wedstrijd alsnog zijn eerste goal scoort DMM

27 juli 2020

08u30

Bron: GiveMeSport 2 Premier League Manchester United mag de Champions League in. Op zich al een half mirakel, al was de goal van Jesse Lingard in de toegevoegde tijd tegen Leicester City dat ook. Vraag gerust eens aan ene Antony Johnson.

Lingard making me sweat tonight. 36 down, 2 to go. @JesseLingard pic.twitter.com/6BEBxBdSG6 Antony Johnson(@ Fat_Tony88) link

Het werd een beetje een gimmick. Jesse Lingard en scoren. De intussen 27-jarige middenvelder van Manchester United kende een seizoen of drie geleden een goeie periode bij Manchester United, maar daarna viel hij stil. Lingard verzeilde deze jaargang dan ook weinig verrassend op de bank. Koren op de molen van een United-fan, die aan het begin van het seizoen een weddenschap plaatste bij een gokkantoor dat Lingard niet zou scoren.

Niet dat Antony Johnson er een fortuin mee zou verdienen, - met 41 tegen 1 voor 3,3 pond zou de winst een dikke 135 pond (147 euro) bedragen - maar de 32-jarige man zat gisteren wel op het puntje van zijn stoel. Na 37 wedstrijden had Lingard nog altijd geen bal tegen de touwen getrapt voor United. Het was dan ook uitkijken wat hij zou doen bij zijn invalbeurt tegen Leicester City.

Of Johnson een zesde zintuig heeft, weten we niet. Maar net toen Lingard in de 77ste minuut op het veld kwam, stuurde de man volgende tweet de wereld in: “It’s going to happen, isn't it?” Met de toegevoegde tijd in zicht, leek Johnson opgelucht adem te mogen halen. Tot de allerlaatste minuut van het seizoen aanbrak en Kasper Schmeichel besliste om met de bal op wandel te gaan.

Lingard was er als de kippen bij om de Leicester-doelman de bal te ontfutselen en in doel te schuiven. Zijn eerste van het seizoen... in de allerlaatste minuut van de allerlaatste wedstrijd. Johnson zelf kon er nog om lachen. Zeker toen hij zag dat gokkantoor PaddyPower alsnog zijn bedrag uitbetaalde. “Leuk dat ze alsnog betalen, maar ik kan dit niet accepteren. Ik schenk het graag weg aan de Black Lives Matter-beweging.”

Shoutout to @paddypower for paying out anyway but I can’t accept this.



If you’ve enjoyed this tweet, consider making a donation to @ukblm https://t.co/Q4sx5aPYA6 pic.twitter.com/4S1o8oaVQL Antony Johnson(@ Fat_Tony88) link

