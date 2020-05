Giroud toont Benzema dat hij niet met een go-kart maar met een machtige Ferrari rijdt ODBS

25 mei 2020

11u48 0 Time Out Neen, Olivier Giroud rijdt niet rond in een go-kart. De Franse spits maakte vorige week op het trainingscentrum van Chelsea in een zonovergoten Cobham zijn opwachting in een tot de verbeelding sprekende Ferrari. In maart had Karim Benzema zich nog denigrerend uitgelaten over zijn landgenoot, ook een nummer 9: “Een Formule 1-bolide is niet te vergelijken met een kart ingwagen.” Gezien, Karim?

Benzema opende de aanval op Giroud tijdens een vragenronde op Instagram. Of Giroud de terechte diepe spits van Frankrijk is, antwoordde Benzema - die na een schandaal rond een uitgelekte sekstape al jaren niet meer wordt opgeroepen - dat “je Formule 1 en karting niet met elkaar kan vergelijken”. En dat hij dan nog “vriendelijk” is. Waarna de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois fijntjes opmerkte dat hij wist dat hij Formule 1-niveau was. Giroud diende Benzema snel van antwoord: “Een kartingwagen? Misschien, maar dan wel een kartingwagen die wereldkampioen is”, aldus Giroud op de sociale media.

Giroud (33) is geregeld de eerste keuze diep in de spits voor Didier Deschamps, met Mbappé en Griezmann zwervend rond hem. Met 39 goals in 97 matchen en een wereldtitel kan hij alvast een beter geslaagd internationaal palmares voorleggen dan Benzema, die na de affaire rond de sekstape sinds 2015 niet meer gespeeld heeft voor de Haantjes. Hij scoorde daarvoor 27 goals in 81 matchen.

Giroud, die deze zomer einde contract is bij Chelsea, traint sinds vorige week opnieuw op de club. Afwachten of hij volgend seizoen, net zoals onze landgenoot Michy Batshuayi, nog op Stamford Bridge zal te zien zijn. Zeker in het geval van de Rode Duivel is die kans klein.

De Britse regering heeft maandag het licht op groen gezet voor ‘fase 2’ in de hervatting van sportcompetities. Dat wil zeggen dat trainingen met contact weer mogelijk zijn. Alleen moeten de clubs donderdag nog stemmen of ze die richtlijn zullen aannemen. Sowieso zal er ook dan nog weinig écht contact zijn tussen de spelers.

“Deze nieuwe richtlijn vormt de laatste fase van een zorgvuldige terugkeer naar training voor topsporters”, vertelde Sportminister Nigel Huddleston. “Het is de bedoeling om het risico op blessures zo klein mogelijk te houden en tezelfdertijd de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen.” Bij nieuwe coronatests van alle PL-spelers zaten recent opnieuw twee positieve gevallen - eentje bij Bournemouth.

Kevin De Bruyne traint opnieuw bij Man City:



