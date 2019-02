Giechelen mag: hoe talkshowhost Ellen DeGeneres niet afgeeft om tennisster Naomi Osaka te koppelen aan acteur Michael B. Jordan Bart Fieremans

13 februari 2019

21u20 0 Time-out ‘Gelukkige verjaardag aan Michael B. Jordan, toekomstig echtgenoot van Naomi Osaka”, zo tweette talkshowhost Ellen DeGeneres zaterdag bij de 32ste verjaardag van de Amerikaanse acteur. Zo blaast DeGeneres haar rol als ‘matchmaker’ nieuw leven in, volhardend in haar poging hem te koppelen aan de Japanse tennisster: plagen is toch liefde vragen?

Happy birthday to @Naomi_Osaka_’s future husband, @MichaelB4Jordan! Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link

Osaka was in september vorig jaar, net na haar verrassende triomf in de US Open, te gast bij de populaire talkshow van Ellen DeGeneres. Daar vertrouwde de huidige nummer één van de wereld de host toe dat ze een heimelijke crush had op Michael B. Jordan, beroemd acteur in onder meer Creed en Black Panther. Dat liet Ellen DeGeneres zich geen twee keer zeggen, en ze zette Osaka aan om niet te talmen: “Je bent beroemd nu, je kan dit mogelijk maken.” En DeGeneres wou zeker ook haar steentje bijdragen: “Ik zal Michael een berichtje sturen en zeggen dat hij je moet ontmoeten.”

Of Osaka daar intussen al spijt van heeft? Of net niet? DeGeneres hield woord en keek niet op een inspanning meer of minder. Op 16 oktober, de verjaardag van Osaka, postte ze een foto van de gespierde blote bast van Michael B. Jordan aan Osaka: “Hier je geschenk voor je verjaardag.” Osaka, nogal verlegen van natuur, repliceerde met een smiley: “Blokkeer me, alstublieft.” Michael B. Jordan speelde het spelletje graag mee en tweette zelf een foto van zijn sixpack aan Osaka. “Deze foto is beter en recenter. Ik nodig je hierbij als geschenk uit om de première van Creed 2 bij te wonen.”

Happy birthday, @Naomi_Osaka_. I got you a present. @michaelb4jordan pic.twitter.com/RVlX6Tmt5h Ellen DeGeneres(@ TheEllenShow) link

This one is better and more recent. LOL 😂 Happy Belated Bday Naomi. But seriously I want to invite you to the Creed 2 premiere as a bday present 🎁 pic.twitter.com/TS8vmSsRdM Michael B. Jordan(@ michaelb4jordan) link

Of de twee elkaar intussen ontmoet hebben, is niet bekend. Maar Osaka kreeg er vorige maand op haar tennismissie in Australië wel nog een vraag over. Gegeneerd giechelend trok ze haar pullover over haar hoofd.

En ook DeGeneres geeft dus niet af. Bij de verjaardag van Michael B Jordan vorige zaterdag op 9 februari pookte ze de potentiële romance op: “Gelukkige verjaardag aan de toekomstige echtgenoot van Naomi Osaka.” Ook de tennisster gaf opnieuw thuis: “Chillll… Oh my god.” Mooi zo, en mocht de volharding van Ellen DeGeneres tot meer leiden, zullen beiden alvast niet lang hoeven na te denken over de huwelijksgetuige.