Gewezen Wimbledon-finaliste schuift insectje voorzichtig opzij, maar schrikt zich vervolgens hoedje na brute actie ballenjongen XC

29 januari 2019

In de eerste ronde van de Thailand Open nam de Duitse Sabine Lisicki (WTA 199) het op tegen Spaanse Garbine Muguruza (ATP 15). En die eerste wilde in de openingsfase van de tweede set een insectje -met de nodige voorzichtigheid- opzijschuiven. Maar dat was buiten de ballenjongen gerekend, die snel komaf maakte met het diertje. Lisicki -Wimbledon-finaliste in 2013- had duidelijk liever een andere (en voorzichtigere) aanpak gezien. Nog meegeven: Muguruza won de partij in twee sets: 6-3 en 6-4.

.@sabinelisicki wanted a more gentle approach.



h/t: @AlbertoScevola #HuaHin #ThailandOpenHH pic.twitter.com/5cAZGa0pte Ashish TV 🎾🎥(@ Ashish__TV) link