Exclusief voor abonnees Gewezen topturnster Van de Leur die in de pornowereld belandde en op straat leefde, wil terug de sport in Marcel Luyckx en Sven Driesen

30 maart 2020

09u12

Bron: AD 0 Time-Out Twee jaar lang leefde gewezen topturnster Verona van de Leur (34) op straat. De Nederlandse, in 2002 goed voor zilver op WK en EK en vervolgens verkozen tot Sportvrouw van het Jaar, verdween zelfs even in de pornowereld. Werk waarmee ze vorig jaar stopte. Nu overweegt ze een rentree in de sport als vertrouwenspersoon. Ontboezemingen over die meer dan bizarre levenswandel doet ze naar aanleiding van haar vorige week gepubliceerde Engelstalige autobiografie ‘Simply Verona’.

Na jaren is ze de schaamte voorbij. “Daar in dat afgeschermde hoekje, deed ik mijn behoefte.” Verona van de Leur wijst op een beschut plekje van de overdekte parkeerplaats in een woonwijk ergens in Zuid-Holland. In de auto leidden de voormalige turncoryfee en haar vriend ruim twee jaar, van 2008 tot 2010, een zwervend bestaan.

“We hebben een paar heel strenge winters gehad. Een laag sneeuw op het dak van de auto, ijs op de ramen. Soms werden we wakker in een vrieskist. Dan ga je naar de supermarkt en haal je een gratis kopje thee en neem je het eten mee dat op de plankjes ligt. De blokjes kaas waren ’s morgens meteen op. Je moet overleven, letterlijk. Als we een beetje geld hadden, kochten we 50 cent-brood en een pot pindakaas voor de hele week.’’

Het begon met leuke overnach­tin­gen in de auto en het eindigde in ruim twee jaar op straat leven Verona van de Leur

